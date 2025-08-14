Rasmus Hojlund Sudah Membuka Pintu untuk Pindah ke AC Milan, MU Sudah Sepakat?

jateng.jpnn.com - AC Milan dikabarkan makin dekat mencapai kesepakatan dengan Manchester United (MU) untuk mendatangkan Rasmus Hojlund ke Italia. Kabar ini dikonfirmasi jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Rabu (13/8/2025).

“AC Milan terus melaju dalam kesepakatan Rasmus Hojlund dengan Man United. Pembicaraan di pihak pemain sedang berlangsung karena Hojlund membuka pintu ke AC Milan," tulis Romano di akun X pribadinya.

Rossoneri dikabarkan menyiapkan opsi pinjaman senilai 6 juta Euro (sekitar Rp113 miliar) dengan klausul pembelian 45 juta Euro (sekitar Rp852 miliar). Selama masa pinjaman, gaji striker 22 tahun itu akan ditanggung Milan.

“Biaya pinjaman €6 juta, klausul opsi beli €45 juta, dan gaji ditanggung, detail terungkap minggu lalu, kesepakatan makin dekat,” tulis Romano.

Hojlund tampil kurang memuaskan di MU. Dalam dua musim, dia hanya mencetak 26 gol dan enam assists dari 95 penampilan di semua kompetisi. Situasinya makin sulit setelah MU mendatangkan tiga penyerang baru, yakni Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko.

Jika transfer ini rampung, Hojlund akan menjadi pemain baru keenam Milan musim ini, bergabung dengan Pietro Terracciano, Luka Modric, Pervis Estupinan, Samuele Ricci, dan Ardon Jashari.

Kembalinya Hojlund ke Serie A juga memberi harapan bagi Milan, karena ia sebelumnya sukses mencetak sembilan gol bersama Atalanta pada musim 2022/2023. Massimiliano Allegri dipastikan akan memanfaatkan kemampuan Hojlund dalam proyek baru Rossoneri musim depan. (antara/jpnn)