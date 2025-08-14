PSM Makassar Tak Ingin Kehilangan Poin di Kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar bersiap menghadapi laga pekan kedua BRI Super League 2025/26. Pasukan Ramang akan bertamu ke markas tim promosi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (16/8) pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Pelatih PSM Bernardo Tavares menegaskan fokus penuh timnya untuk meraih hasil maksimal. Di laga perdana, PSM hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Persijap Jepara di kandang, Stadion BJ Habibie Parepare.

“Kami frustrasi karena gol lawan tercipta di menit-menit akhir. Namun, pemain sudah bekerja keras. Sekarang fokus kami adalah pertandingan selanjutnya,” ujar Tavares.

Bhyangkara Presisi Lampung FC bukan lawan mudah. Materi pemain yang dimiliki membuat The Guardians layak masuk daftar tim penantang juara BRI Super League musim ini.

Meski sempat kalah di laga perdana di kandang Borneo FC Samarinda, tim promosi ini justru mendapat semangat tambahan dari antusiasme suporter.

Panitia pertandingan melaporkan tiket pertandingan sudah sold out. Tiket VIP seharga Rp200 ribu hingga tiket termurah Rp50 ribu habis terjual sejak Selasa (12/8) pukul 17.00 WIB, hanya sehari setelah penjualan dibuka.

Bernardo Tavares mengaku telah mengevaluasi performa skuatnya, terutama menjaga konsentrasi hingga menit akhir pertandingan. Perbaikan ini menjadi kunci agar PSM Makassar bisa meraih kemenangan pertama musim ini.

Jika berhasil menang, PSM akan segera bangkit dari hasil imbang di laga perdana dan memperkuat posisi mereka di papan klasemen BRI Super League 2025/26. (JPNN)