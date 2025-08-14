Liverpool Masih Ada Peluang Merekrut Marc Guehi

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Bek tengah Crystal Palace Marc Guehi mengisyaratkan siap bertahan semusim lagi di Selhurst Park meski menjadi incaran Liverpool.

Dilansir Sky Sports, Kamis (14/8), Guehi mengaku bahagia berseragam Palace dan ingin membantu The Eagles tampil di kompetisi Eropa musim ini, tepatnya Liga Conference.

Meski begitu, pemain timnas Inggris itu tak menutup kemungkinan hengkang jika Palace menerima tawaran resmi dari Liverpool.

The Reds diketahui sudah membuka komunikasi dengan Palace. Namun, negosiasi belum menemui titik temu karena harga yang dipatok klub London itu mencapai 40 juta pound sterling atau sekitar Rp878 miliar, sementara kontrak Guehi hanya tersisa satu tahun.

Liverpool menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan Guehi setelah Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bayern Muenchen, dan Inter Milan memilih mundur dari perburuan.

Jika kesepakatan tak tercapai pada musim panas ini, Guehi berpeluang hengkang secara gratis tahun depan. (antara/jpnn)