Bek Muda Italia Giovanni Leoni Terbang ke Liverpool

Jumat, 15 Agustus 2025 – 01:00 WIB
Bek muda 18 tahun asal Italia, Giovanni Leoni. (ANTARA/X/FabrizioRomano)

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Raksasa Liga Inggris Liverpool resmi mengamankan tanda tangan bek tengah muda Italia Giovanni Leoni dari Parma.

Kabar ini dibocorkan langsung oleh jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano.

“Giovanni Leoni akan terbang ke Merseyside pada Kami. Here we go, 100% terkonfirmasi!” tulisnya di akun X, Kamis (14/8).

Leoni (18) akan menjalani tes medis sebelum diumumkan sebagai pemain baru The Reds. Pemuda setinggi 1,96 meter itu menjadi rekrutan kedelapan Liverpool musim panas ini setelah Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Freddie Woodman, Armin Pecsi, dan Giorgi Mamardashvili.

Liverpool merogoh kocek €35 juta atau sekitar Rp659 miliar untuk memboyong Leoni. Tidak ada opsi peminjaman kembali ke Parma, sesuai permintaan pelatih Arne Slot yang ingin sang bek langsung bergabung ke skuad utama.

Parma juga mendapat klausul penjualan kembali jika Leoni dijual di masa depan.

Musim lalu, Leoni tampil 17 kali di Serie A (14 di antaranya starter) dengan total 1.205 menit bermain. Dia mencetak satu gol saat Parma kalah 1-2 dari Cagliari pada pekan ke-24.

Tak berhenti di situ, Liverpool juga disebut sedang mengincar Marc Guehi dari Crystal Palace untuk memperkuat lini belakang. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
