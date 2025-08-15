Persis Solo Kedatangan Pemain Baru, Siapa Dia?

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo kembali memperkuat skuadnya menghadapi BRI Super League 2025/26 dengan mendatangkan pemain berpengalaman asal Singapura Zulfahmi Arifin.

Pemain berusia 31 tahun ini memiliki 65 caps bersama timnas Singapura dan dikenal fleksibel, mampu bermain sebagai gelandang tengah, bek tengah, maupun bek sayap.

Musim lalu, Zulfahmi memperkuat Hougang United di Singapore Premier League dan ikut mengantarkan timnya meraih gelar Singapore Cup 2021/2022.

Baca Juga: Persis Solo Rekrut Mantan Striker Persib Bandung

Zulfahmi sebelumnya pernah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia saat membela Bhayangkara FC pada musim 2023/24, sehingga adaptasinya di Persis Solo diyakini tidak akan menemui kesulitan.

“Atmosfer pertandingan di Indonesia sangat membuat saya tertarik. Ketika mendapatkan tawaran untuk memperkuat Persis, saya langsung menerima tantangan ini,” ujar Zulfahmi, Rabu (14/8).

Pemain yang memiliki tinggi 177 cm ini juga mengaku siap beradaptasi dengan pola permainan yang diterapkan pelatih Peter de Roo, serta berbagi pengalaman dengan para pemain muda Laskar Sambernyawa.

“Saya mengenali Peter de Roo secara pola permainan dan juga secara personal. Saya akan banyak memberikan pengalaman saya sebagai pemain sepak bola profesional,” tuturnya.

Zulfahmi pun tak sabar bertemu dengan pendukung setia Persis Solo yang selama ini disaksikan melalui layar kaca, dan bertekad membawa tim meraih prestasi lebih baik musim ini. (jpnn)