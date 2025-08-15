Liga Inggris Terapkan Sejumlah Aturan Baru, Protes Pemain ke Wasit Kini Dibatasi

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Liga Inggris resmi memberlakukan sejumlah aturan baru mulai musim 2025/26, dengan fokus meningkatkan sportivitas, tempo pertandingan, dan perlindungan terhadap ofisial. Perubahan ini mengikuti pembaruan Laws of the Game dari IFAB.

Salah satu perubahan paling mencolok adalah pembatasan protes pemain kepada wasit. Mulai musim ini, pemain hanya diberi waktu maksimal enam detik untuk menyampaikan keberatan. Bila melebihi waktu, tindakan tersebut dianggap pelanggaran dan berpotensi berbuah kartu kuning.

“Tujuannya memastikan interaksi dengan wasit berlangsung cepat, sopan, dan tidak mengganggu jalannya pertandingan,” tulis Liga Inggris di laman resminya, Jumat (15/8).

Hanya kapten tim yang diizinkan berbicara langsung kepada wasit, kecuali dalam insiden tertentu seperti masalah keselamatan pemain. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah kerumunan pemain di sekitar wasit.

Berikut aturan baru dan prinsip permainan yang diumumkan Liga Inggris:

Protes hanya lewat kapten – Interaksi dengan wasit hanya boleh melalui kapten atau pemain pengganti kapten jika kapten adalah kiper.

Batas 8 detik kiper – Kiper yang menahan bola lebih dari delapan detik akan memberi lawan tendangan sudut; pelanggaran berulang berbuah peringatan atau kartu kuning.

Mulai ulang dropped ball – Di area penalti, bola dijatuhkan untuk kiper; di luar area, untuk tim yang berhak menguasai bola.

Sentuhan ganda penalti – Bila tidak sengaja, penalti diulang; jika disengaja, lawan mendapat tendangan bebas tidak langsung.

Gangguan tak sengaja – Gangguan dari pemain cadangan atau staf yang tidak memengaruhi bola hanya berbuah tendangan bebas tidak langsung; gangguan sengaja kena kartu merah.

Posisi asisten wasit penalti – Tetap di garis samping, sementara VAR memantau kiper.

Ambang batas kontak lebih tinggi – Tidak semua kontak dianggap pelanggaran, termasuk handball, demi menjaga intensitas permainan.

VAR minim intervensi – Keputusan di lapangan diutamakan, kecuali ada kesalahan jelas; waktu tunggu VAR rata-rata 39 detik.

Offside Semi-Otomatis (SAOT) – Teknologi ini dipakai penuh untuk mempercepat pengecekan offside.

Transparansi VAR di stadion – Keputusan VAR diumumkan via pengeras suara, gol dianulir tampil dengan bukti visual.

Tindak tegas wasting time – Wasit lebih keras menindak taktik membuang waktu.

Fokus pada pelanggaran khusus – Menahan lawan, diving, berpura-pura cedera, dan prosedur cedera kepala yang dilakukan minimal 30 detik di luar lapangan.

Liga Inggris menegaskan komitmennya menjaga karakter permainan khas Inggris melalui disiplin pemain, kecepatan pertandingan, dan intervensi VAR yang efisien. Aturan baru ini akan diterapkan mulai pekan pertama musim 2025/26 pada 16 Agustus 2025, dengan pengawasan ketat dari wasit dan ofisial keempat. (antara/jpnn)