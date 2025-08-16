JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Punya Modal Berharga, Persis Solo Siap Hadapi Persija

Punya Modal Berharga, Persis Solo Siap Hadapi Persija

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 01:00 WIB
Punya Modal Berharga, Persis Solo Siap Hadapi Persija - JPNN.com Jateng
Persis Solo saat menghadapi Madura United di pekan pertama Super League. Foto: Diambil dari I.League

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo membidik hasil manis saat menjamu Persija Jakarta pada laga pekan kedua BRI Super League di Stadion Manahan, Sabtu (16/8) malam pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persis Peter de Roo memastikan anak asuhnya sudah menjalani persiapan maksimal untuk menghadapi tim besutan Mauricio Souza tersebut. Laga ini menjadi partai kandang perdana Persis di musim 2025/2026.

“Kami melakukan persiapan seperti biasa. Kami analisis permainan lawan. Fokus utama tetap pada peningkatan dan perbaikan performa tim kami sendiri,” ujar De Roo, dikutip dari laman resmi klub, Jumat (15/8).

Baca Juga:

Persis datang ke laga ini dengan modal positif. Pada pekan pembuka, Laskar Sambernyawa sukses mencuri tiga poin dari kandang Madura United lewat kemenangan 2-1. Tren itu ingin mereka lanjutkan di hadapan pendukung sendiri.

Meski enggan membeberkan susunan pemain sehari sebelum laga, pelatih asal Belanda itu mengonfirmasi absennya Sho Yamamoto karena skorsing. Posisinya akan diisi pemain lain yang sudah disiapkan.

Menariknya, De Roo kini memiliki amunisi baru. Dua rekrutan asing, Gervane Kastaneer dan Zulfahmi Arifin, resmi bergabung dan berpeluang melakoni debut melawan Persija.

Baca Juga:

“Kami menambah dua pemain asing baru. Mereka layak dimainkan, tapi tentu belum siap bermain 90 menit penuh karena baru tiba dan baru ikut latihan,” jelasnya.

De Roo menegaskan strategi dan komposisi tim sudah dipersiapkan. Namun, siapa yang akan turun sejak awal baru akan diketahui saat laga dimulai.

Persis Solo membidik hasil manis saat menjamu Persija Jakarta pada laga pekan kedua BRI Super League di Stadion Manahan, Sabtu (16/8) malam pukul 19.00 WIB.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo persis solo vs persija persija jakarta super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU