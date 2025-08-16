Isak Ogah Main untuk Newcastle, Howe Tetap Tenang Menjelang Lawan Aston Villa

jateng.jpnn.com, NEWCASTLE - Pelatih Newcastle United Eddie Howe akhirnya angkat bicara soal masa depan Alexander Isak yang belakangan menolak bermain untuk The Magpies demi pindah ke Liverpool. Menurut Howe, situasinya tidak berubah sama sekali.

“Tidak ada perubahan. Fokus saya tertuju pada Aston Villa besok. Situasi Isak sudah jelas sejak lama dan akan terus demikian,” ujar Howe dalam jumpa pers pra-pertandingan pekan pertama Liga Inggris di Villa Park, Sabtu (16/8) pukul 18.30 WIB, dikutip dari laman resmi Premier League, Jumat (15/8).

Meski hubungannya dengan striker asal Swedia itu tetap baik, Howe mengakui saga transfer ini jauh dari ideal bagi klub. Sejak bergabung pada musim 2022/2023, Isak telah menjadi mesin gol Newcastle United dengan torehan 69 gol dan 11 assist. M

usim lalu bahkan menjadi musim terbaiknya, mencetak 23 gol di Liga Inggris, hanya kalah dari Mohamed Salah yang mengoleksi 29 gol untuk Liverpool.

“Saya dan Alex punya hubungan yang hebat. Dia tidak akan sebaik ini tanpa rekan setim, tanpa para pendukung. Dia orang yang cerdas, dia tahu kesuksesannya juga berkat semua orang di Newcastle," ucap Howe.

Liverpool sebelumnya sudah mengajukan tawaran awal senilai £110 juta (sekitar Rp2,4 triliun) plus bonus untuk Isak pada 1 Agustus lalu, namun ditolak mentah-mentah oleh manajemen Newcastle. Meski begitu, Isak tetap ngotot ingin hengkang.

Bahkan, meski sudah kembali ke pusat latihan awal bulan ini, Isak diinstruksikan Howe untuk tidak bergabung dalam latihan tim utama. Kondisi ini ikut mengganggu rencana transfer The Magpies yang sedang mencari tambahan pemain baru.

Sementara itu, Newcastle dikabarkan makin dekat dengan striker Brentford, Yoane Wissa. Transfer ini diyakini akan terwujud setelah The Bees merampungkan perekrutan Dango Ouattara dari Bournemouth dengan mahar £42 juta (sekitar Rp921 miliar).