Persijap Jepara Berpotensi Menyulitkan Persib Bandung, Bojan Hodak Waspada

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 05:00 WIB
Persib Bandung Vs Semen Padang di pekan ke-1 BRI Super League. Foto: ileague

jateng.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya untuk tidak memandang sebelah mata Persijap Jepara saat kedua tim bentrok pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8) pukul 18.30 WIB.

Meski berstatus tim promosi, Bojan menilai Laskar Kalinyamat punya potensi besar membuat Persib kesulitan. Apalagi, pada pekan perdana mereka sukses mencuri satu poin di markas PSM Makassar lewat gol penyeimbang di menit akhir.

“Kami tahu Persijap tim baru promosi, tetapi saat melawan PSM mereka berjuang luar biasa. Mereka pantas mendapat hasil itu. Saya rasa laga nanti akan berjalan ketat,” ujar pelatih asal Kroasia tersebut, Jumat (15/8).

Persib sendiri datang dengan modal manis. Di pekan pertama Super League, Maung Bandung menumbangkan Semen Padang 2-0. Selang beberapa hari, mereka juga menang 2-1 atas Manila Digger di babak play-off AFC Champions League 2025/2026.

Meski begitu, Bojan mengakui ada sedikit gangguan kebugaran di skuadnya. Luciano Guaychocea berlatih dengan porsi ringan, sementara Rosembergne “Berguinho” da Silva berlatih terpisah seusai cedera ringan di laga terakhir.

“Lucho ada sedikit masalah, begitu juga Berguinho. Namun, saya yakin mereka siap turun melawan Persijap,” tegas Bojan.

Persib bertekad mempertahankan tren positif sekaligus meraih poin penuh di kandang lawan. Namun, Bojan tak mau gegabah. Baginya, kunci kemenangan ada pada konsistensi permainan dan menjaga fokus selama 90 menit. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
