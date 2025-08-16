Bhayangkara FC Vs PSM Makassar: Juku Eja Lebih Dominan, The Guardian Patut Waspada

JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 13:02 WIB
Pemain PSM Makassar berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Persijap Jepara pada laga perdana Super League. Foto: Diambil dari ileague.com

jateng.jpnn.com, LAMPUNG - Stadion PKOR Sumpah Pemuda bakal jadi saksi panasnya laga pekan kedua BRI Super League 2025/26. Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu PSM Makassar, Sabtu (16/8), pukul 15.30 WIB.

Kedua tim sama-sama belum merasakan kemenangan di musim baru ini. Bhayangkara Lampung masih terpuruk di posisi ke-14 setelah tumbang 0-1 dari Borneo FC pada laga pembuka.

Sementara itu, PSM Makassar berada di peringkat ke-10 seusai ditahan imbang 1-1 oleh Persijap Jepara.

Duel ini diyakini akan berlangsung ketat karena sama-sama mengincar tiga poin perdana.

The Guardian Berupaya Bangkit

Bhayangkara Lampung FC-yang dijuluki The Guardians of Saburai-masih dihantui tren minor. Tim asuhan Paul Munster belum merasakan kemenangan sejak menumbangkan PSKC Cimahi 1-0 pada Januari di Liga 2.

Dalam lima laga resmi terakhir, Bhayangkara menelan dua kekalahan dan tiga kali imbang. Tak heran, laga kandang perdana melawan PSM menjadi momentum penting untuk membalikkan keadaan sekaligus memuaskan ribuan pendukung di Lampung.

Modal Positif Juku Eja

