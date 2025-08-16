Persis Solo Tanpa Sho Yamamoto saat Hadapi Persija, Peter de Roo Tetap Percaya Diri, tetapi...

JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 13:22 WIB
Pelatih Persis Solo Peter de Roo. Foto: diambil dari I.Leaguea

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo akan melakoni laga panas pekan kedua BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8) malam WIB.

Modal kepercayaan diri sedang tinggi dimiliki Laskar Sambernyawa. Di pekan pembuka, Persis sukses mencuri tiga poin setelah menekuk Madura United 2-1 di kandang lawan. Dua gol kemenangan Persis dicetak pemain asal Jepang, Sho Yamamoto dan Kodai Tanaka.

Namun, kabar kurang sedap datang. Sho Yamamoto dipastikan absen saat menghadapi Macan Kemayoran. Pemain asal Negeri Sakura itu mendapat kartu merah akibat dua kartu kuning pada laga kontra Madura United.

Pelatih Persis Solo Peter de Roo menegaskan timnya sudah siap menyambut Persija meski tanpa Sho. Menurutnya, kemenangan di pekan pertama memberi efek positif bagi mental para pemain.

“Kepercayaan diri pemain tentu beda usai dapat tiga poin dari Madura United. Namun, kami tidak boleh puas. Setiap pertandingan pasti berbeda,” tegas pelatih asal Belanda itu.

De Roo juga mengungkapkan dua rekrutan anyar, Gervane Kastaneer dan Zulfahmi Arifin, sudah bergabung dan berpeluang dimainkan. Hanya saja, keduanya disebut belum sepenuhnya siap tampil 90 menit penuh.

Meski percaya diri, De Roo tetap mewaspadai Persija. Pasalnya, tim Ibu Kota itu tampil menggila di pekan pertama dengan melibas Persita Tangerang 4-0.

“Melawan Persija akan menjadi pertandingan yang berbeda, dengan lawan yang berbeda, yang pekan lalu tampil sangat baik,” ujarnya. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

