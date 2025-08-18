Peter de Roo Bongkar Biang Kerok Kekalahan Persis Solo dari Persija

jateng.jpnn.com, SOLO - Harapan besar publik Solo untuk menyaksikan kemenangan perdana Persis Solo di kandang pupus sudah.

Laskar Sambernyawa dibantai Persija Jakarta tiga gol tanpa balas pada laga pekan kedua BRI Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Sabtu (16/8) malam.

Pertandingan yang disaksikan lebih dari 13 ribu penonton itu sebenarnya berlangsung ketat sejak awal.

Namun, petaka datang ketika andalan Persis Solo asal Jepang Kodai Tanaka, ditarik keluar akibat cedera menit ke-32. Kehilangan Tanaka membuat kekuatan Persis pincang.

Momentum itu dimanfaatkan Persija. Gustavo Franca membuka keunggulan lewat gol di menit 45+1. Memasuki babak kedua, giliran Emaxwell Souza (62’) dan Eksel Runtukahu (90+3’) menambah derita tuan rumah.

Persis sempat memberi harapan di menit 86 melalui sepakan indah Alfath Indie, tetapi gol itu dianulir setelah VAR mendeteksi posisi offside.

Kekalahan ini terasa menyesakkan, mengingat di pekan perdana Persis sukses mencuri poin penuh di kandang Madura United.

De Roo Kecewa Berat