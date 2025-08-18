Persijap Jepara Siap Bikin Kejutan, Persib Bandung Siap-siap Saja

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara siap menebar kejutan saat menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8) malam.

Duel pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 ini bakal jadi laga kandang perdana Laskar Kalinyamat di kasta tertinggi.

Meski lawan yang datang adalah sang jawara bertahan BRI Liga 1 musim lalu, pelatih Persijap Mario Lemos memastikan timnya tak silau dengan nama besar Maung Bandung.

“Persiapan kita sudah cukup, apalagi setelah laga lawan PSM Makassar. Suporter pasti datang ramai-ramai, dan akan kami buktikan,” tegas Mario Lemos dalam sesi jumpa pers, Minggu (17/8).

Hasil imbang 1-1 kontra PSM di Parepare pada pekan perdana jadi modal kepercayaan diri.

Menurut Lemos, kerja keras anak asuhnya hingga menit akhir menunjukkan mental tim promosi ini mulai terbentuk.

Tak hanya itu, adaptasi para pemain asing Persijap juga mulai terlihat. Dari total sembilan legiun impor (delapan baru + satu lama), Lemos mengaku puas dengan perkembangan mereka.

“Proses adaptasi berjalan bagus. Hasil di Parepare membuktikan mereka bisa langsung berkontribusi. Sekarang waktunya menunjukkan kualitas di kandang sendiri,” ujarnya.