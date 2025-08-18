Alasan Ruben Amorim Tetap Bangga Meski MU Kalah dari Arsenal

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United harus membuka langkah di Liga Inggris dengan hasil pahit. Setan Merah dipaksa menyerah 0-1 dari Arsenal pada pekan perdana di Stadion Old Trafford, Senin (18/8) dini hari WIB.

Gol semata wayang dari bek sayap Arsenal Riccardo Calafiori pada menit ke-13, sudah cukup membungkam ribuan suporter tuan rumah. Meski begitu, pelatih MU Ruben Amorim tetap memilih angkat topi untuk penampilan anak asuhnya.

“Ini penampilan yang sangat bagus. Saya sangat bangga dengan para pemain, tapi pada akhirnya kami kalah,” ujar Amorim.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan MU sejatinya tampil penuh energi dan agresif. Tekanan tinggi mereka kerap membuat Arsenal terkurung, hanya saja peluang demi peluang gagal dikonversi menjadi gol.

“Kami menekan tinggi, kami punya kualitas. Bahkan ketika stadion mengeluarkan suara-suara, kami tetap bermain seperti biasa. Hal-hal kecil yang kami latih di pramusim mulai terlihat,” tambah Amorim.

Amorim juga menyinggung para pemain baru yang bisa menghidupkan suasana di Old Trafford. “Pemain seperti Cunha, Bryan, dalam satu momen bisa mengangkat stadion. Yang terpenting, kami tidak membosankan,” katanya.

Meski hasil akhir tidak berpihak, Amorim menegaskan dirinya melihat ada pondasi positif untuk perjalanan panjang MU di musim ini. (antara/jpnn)