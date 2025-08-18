Striker Persijap Jepara Ini Janji Akan Bikin Persib Bandung Kewalahan

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara bersiap menghadapi tantangan berat pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26.

Laskar Kalinyamat akan menjamu juara bertahan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8) malam, pukul 18.30 WIB.

Striker asal Brasil Rosalvo Junior menegaskan timnya tidak akan memberi jalan mudah bagi Maung Bandung. Pemilik nomor punggung 10 ini siap menebar ancaman ke lini belakang Persib.

“Kami tahu Persib adalah tim bagus. Namkun, siapa pun yang bermain di Jepara tidak akan mudah. Kami sudah siapkan fisik, teknik, dan taktik dan akan beri perlawanan sengit,” tegas Rosalvo.

Bagi pemain berpostur 190 cm itu, laga ini jadi momentum tepat untuk membuktikan diri setelah di pekan pertama hanya turun sebagai pemain pengganti saat melawan PSM Makassar di Parepare.

Musim lalu, Rosalvo jadi andalan utama Persijap di Pegadaian Liga 2. Dari 22 pertandingan, dia mencetak 10 gol dan 2 assist, sekaligus membawa tim asal Kota Ukir itu finis di peringkat ketiga dan promosi ke kasta tertinggi.

Tak heran jika dia menjadi satu-satunya legiun asing yang dipertahankan manajemen.

Kini, di usia 33 tahun, Rosalvo mengaku makin bersemangat untuk kembali tampil sebagai starter. Dia ingin membayar kepercayaan pelatih Mario Lemos dan memberikan kontribusi maksimal di hadapan publik Gelora Bumi Kartini.