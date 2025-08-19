Persijap Jepara Bikin Kejutan, Kalahkan Persib Bandung di Bumi Kartini

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara benar-benar menghadirkan kejutan besar di pekan kedua BRI Super League 2025/26. Tim promosi itu sukses mempecundangi juara bertahan Persib Bandung dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8) malam.

Kemenangan ini tak datang dengan mudah. Persijap membuka keunggulan lewat Carlos Franca pada menit ke-70, sebelum Uilliam Barros menyamakan kedudukan melalui penalti di menit ke-92.

Namun, publik Jepara akhirnya berpesta setelah pemain pengganti Sudi Abdallah mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-94.

Hasil ini menjadi kemenangan perdana Persijap musim ini sekaligus mengantar Laskar Kalinyamat naik ke peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Sementara Persib harus puas tertahan di posisi ketujuh dengan 3 poin.

Berstatus tim promosi tak membuat Persijap minder. Sejak awal laga, pasukan Mario Lemos tampil agresif dan berani mengimbangi permainan Maung Bandung. Sundulan Carlos Franca di menit ke-13 sempat mengancam gawang Teja Paku Alam.

Persib pun bukan tanpa peluang. Beckham Putra nyaris membuka skor setelah menerima umpan panjang dan mengirim bola ke Uilliam Barros. Namun, gol tersebut dianulir karena offside.

Babak kedua menjadi panggung utama drama. Alexis Gomez mengirim umpan matang yang dieksekusi sempurna oleh Franca untuk membawa Persijap unggul 1-0.

Tertinggal membuat Persib meningkatkan intensitas serangan. Upaya keras mereka baru berbuah hasil di menit ke-92 setelah Uilliam dilanggar kiper Rodrigo Moura di kotak penalti. Barros yang menjadi eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna.