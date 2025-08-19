Top Skor Sementara Super League Kental dengan Aroma Samba

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 selesai, Senin (18/8). Persaingan top skor sementara langsung dipenuhi nuansa Brasil.

Duel panas Persijap Jepara vs Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini menjadi penutup pekan ini.

Pertandingan berakhir dramatis lewat gol telat Sudi Abdallah pada menit 90+4, memastikan Persijap menang 2-1.

Menariknya, dua gol di laga ini juga dicetak legiun Samba. Carlos Franca membuka rekening gol untuk Persijap, sementara Persib membalas lewat Uilliam. Keduanya kini sama-sama sudah mengoleksi dua gol dari dua laga awal.

Di puncak daftar top skor, ada nama Dalberto. Striker Arema FC itu tampil menggila dengan torehan empat gol hanya dari dua laga.

Dia hat-trick ke gawang PSBS Biak dan satu gol saat melawat ke markas PSIM Yogyakarta.

Menyusul di bawahnya, ada eks idola Bobotoh, David da Silva. Kini berseragam Malut United FC, bomber plontos asal Brasil itu sudah mencetak tiga gol, menandakan naluri golnya belum habis.

Persija Jakarta juga ikut meramaikan dengan duet Brasil, Allano Lima dan Maxwell Lima. Keduanya sama-sama mencatat dua gol sejauh ini. (Jpnn)