Persib Bandung Kalah di Jepara, Bojan Hodak: Gol Kedua Itu Kebodohan

jateng.jpnn.com - Persib Bandung pulang dengan tangan hampa seusai ditaklukkan Persijap Jepara 1-2 pada laga Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Selasa (19/8).

Kekalahan itu membuat sang pelatih Persib Bojan Hodak geram dengan cara timnya kebobolan di menit akhir.

Persib sejatinya sudah berada di jalur untuk membawa pulang satu poin. Namun, asa itu buyar setelah pemain pengganti Persijap Sudi Abdallah, menjebol gawang Maung Bandung pada menit ke-94.

“Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Persijap. Stadion bagus, atmosfer bagus. Namun, kami bikin terlalu banyak kesalahan. Gol kedua? Itu gol bodoh. Tidak ada kata lain yang lebih tepat,” tegas Hodak.

Dalam pertandingan, tuan rumah lebih dulu unggul lewat gol Carlos Franca di menit ke-70. Persib sempat menyamakan kedudukan lewat penalti Uilliam Barros di menit ke-92, setelah ia dilanggar kiper Rodrigo Moura. Sayangnya, fokus hilang di masa tambahan waktu membuat mereka kebobolan lagi.

Hodak menolak menyalahkan Uilliam atas performa tim. Menurutnya, inkonsistensi wajar terjadi, apalagi Persib melakukan perombakan besar sebelum musim dimulai.

“Kami ganti 14 pemain, mereka butuh waktu. Kadang Uilliam fantastis, kadang tidak. Itu normal,” jelasnya.

Kekalahan tersebut menahan sang juara bertahan di peringkat tujuh klasemen sementara Super League dengan tiga poin. Selanjutnya, Persib akan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada Minggu (24/8). (jpnn)