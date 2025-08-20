JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persib Bandung Kalah di Jepara, Bojan Hodak: Gol Kedua Itu Kebodohan

Persib Bandung Kalah di Jepara, Bojan Hodak: Gol Kedua Itu Kebodohan

Rabu, 20 Agustus 2025 – 01:00 WIB
Persib Bandung Kalah di Jepara, Bojan Hodak: Gol Kedua Itu Kebodohan - JPNN.com Jateng
Duel Persib Bandung (jersei biru-putih) vs Persijap Jepara (jersei merah) pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26. Foto: Persib/Barly Isham.

jateng.jpnn.com - Persib Bandung pulang dengan tangan hampa seusai ditaklukkan Persijap Jepara 1-2 pada laga Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Selasa (19/8).

Kekalahan itu membuat sang pelatih Persib Bojan Hodak geram dengan cara timnya kebobolan di menit akhir.

Persib sejatinya sudah berada di jalur untuk membawa pulang satu poin. Namun, asa itu buyar setelah pemain pengganti Persijap Sudi Abdallah, menjebol gawang Maung Bandung pada menit ke-94.

Baca Juga:

“Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Persijap. Stadion bagus, atmosfer bagus. Namun, kami bikin terlalu banyak kesalahan. Gol kedua? Itu gol bodoh. Tidak ada kata lain yang lebih tepat,” tegas Hodak.

Dalam pertandingan, tuan rumah lebih dulu unggul lewat gol Carlos Franca di menit ke-70. Persib sempat menyamakan kedudukan lewat penalti Uilliam Barros di menit ke-92, setelah ia dilanggar kiper Rodrigo Moura. Sayangnya, fokus hilang di masa tambahan waktu membuat mereka kebobolan lagi.

Hodak menolak menyalahkan Uilliam atas performa tim. Menurutnya, inkonsistensi wajar terjadi, apalagi Persib melakukan perombakan besar sebelum musim dimulai.

Baca Juga:

“Kami ganti 14 pemain, mereka butuh waktu. Kadang Uilliam fantastis, kadang tidak. Itu normal,” jelasnya.

Kekalahan tersebut menahan sang juara bertahan di peringkat tujuh klasemen sementara Super League dengan tiga poin. Selanjutnya, Persib akan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada Minggu (24/8). (jpnn)

Persib Bandung pulang dengan tangan hampa seusai ditaklukkan Persijap Jepara 1-2 pada laga Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Selasa (19/8).

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persib persijap jepara persijap vs persib super league Bojan Hodak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU