Liverpool Kantongi 200 Juta Pound dari Penjualan Pemain

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool meraup keuntungan besar dari aktivitas jual-beli pemain musim panas ini. Penjualan Ben Doak ke Bournemouth menambah daftar pemain yang dilepas The Reds, membawa total pendapatan mencapai 200 juta pound.

Sebelumnya, Liverpool juga melepas Luis Diaz, Darwin Nunez, Trent Alexander-Arnold, Caoimhin Kelleher, dan Jarell Quansah. Total hasil penjualan itu menjadi penyeimbang atas belanja transfer yang telah menembus angka 300 juta pound.

Ben Doak, 19 tahun, menandatangani kontrak lima tahun dengan Bournemouth senilai 25 juta pound. Pemain asal Skotlandia itu sebelumnya direkrut Liverpool dari Celtic pada 2022 dengan harga sekitar 600 ribu pound.

Selama dua musim di Anfield, Doak tampil dalam 10 pertandingan sebelum dipinjamkan ke Middlesbrough musim lalu, di mana dia mencetak tiga gol dari 24 laga.

Namun, Liverpool belum berhenti berburu pemain baru. Klub asuhan Arne Slot dikabarkan masih membidik bek Crystal Palace Marc Guehi, serta penyerang Newcastle United Alexander Isak. Jika berhasil, pengeluaran The Reds diperkirakan bertambah hingga 150 juta pound.

Di sisi lain, pergerakan keluar dari Anfield juga terus berlangsung. Bek kiri Kostas Tsimikas, yang kini menjadi pilihan ketiga setelah kedatangan Milos Kerkez, tidak masuk skuad saat Liverpool menang atas Bournemouth. Dia dikaitkan dengan kepindahan ke Nottingham Forest.

Sementara gelandang muda Harvey Elliott tengah dalam pembicaraan dengan RB Leipzig. Klub Bundesliga itu berpotensi membuat langkah resmi setelah masa depan Xavi Simons jelas. West Ham juga dikabarkan tertarik, tetapi opsi bermain di Jerman dinilai lebih menjanjikan bagi perkembangan karier pemain timnas U-21 Inggris itu. (antara/jpnn)