Tolak Tawaran Bayern Munchen, Garnacho Hanya Ingin ke Chelsea

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Alejandro Garnacho tak ada dalam skuad Argentina, sementara masa depannya di Manchester United masih penuh spekulasi.

Pemain sayap berusia 21 tahun itu disebut ingin meninggalkan Old Trafford demi bergabung dengan Chelsea, tetapi belum ada kesepakatan resmi.

Menurut laporan Sky Sports News, Chelsea hanya akan mengamankan Garnacho dan Xavi Simons jika minimal dua penyerang tim utama klub itu pergi sebelum jendela transfer ditutup.

Nama-nama seperti Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, dan Tyrique George menjadi kandidat hengkang.

Garnacho menolak opsi peminjaman ke Bayern Munich dan berharap transfer ke Chelsea bersifat permanen.

Klub London Barat diyakini menilai nilai Garnacho sekitar 30 juta pound.

Jika dua dari tiga penyerang Chelsea benar-benar dilepas, peluang klub itu mendatangkan Garnacho dan Simons makin terbuka.

Namun jika hanya satu yang pergi, Chelsea kemungkinan hanya bisa merekrut satu penyerang lagi, atau bahkan menunda langkah sama sekali. (jpnn)