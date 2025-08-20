Alexander Isak Makin Dekat Bergabung Liverpool

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool dilaporkan sudah mencapai kesepakatan £130 juta untuk memboyong striker Newcastle United Alexander Isak.

Angka itu menjadikannya transfer termahal dalam sejarah sepak bola Inggris.

Meski tawaran awal £110 juta sempat ditolak, The Reds yakin Newcastle akhirnya melepas Isak yang kini dibekukan oleh Eddie Howe.

Striker 25 tahun itu disebut menolak bermain dan akan absen lagi saat menghadapi Liverpool pekan depan.

Selain Alexander Isak, Liverpool juga memburu kapten Crystal Palace Marc Guehi, dengan banderol £35 juta.

Jika keduanya resmi bergabung, total belanja Liverpool di bawah Arne Slot musim panas ini membengkak hingga £466 juta, melampaui rekor Chelsea (£391 juta) pada 2023.

Di sisi lain, masa depan Ibrahima Konaté di Anfield kian tak pasti setelah bek Prancis itu menolak kontrak baru. Dia disebut tertarik mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold menuju Real Madrid.

Newcastle sendiri sedang mengupayakan pengganti Isak. Yoane Wissa (Brentford) menjadi target utama, meski harganya kini melonjak ke £60 juta. (JPNN)