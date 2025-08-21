Pekan 2 Super League Catat 51 Ribu Penonton, Terbanyak Laga Persis Solo Vs Persija

jateng.jpnn.com, SOLO - Pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 berakhir dengan suguhan pertandingan penuh tensi, tetapi jumlah penonton di stadion ternyata tak seramai pekan perdana.

Jika pekan pertama berhasil menghadirkan 89.997 penonton, pekan kedua hanya mencatat 51.042 suporter atau rata-rata 5.671 penonton dari sembilan venue pertandingan.

Artinya, tiap tim rata-rata didukung 2.836 suporter pada laga pekan ini.

Baca Juga: Peter de Roo Bongkar Biang Kerok Kekalahan Persis Solo dari Persija

Duel Tim Promosi Jadi Magnet

Kehadiran dua tim promosi, PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara, justru menyedot perhatian besar.

Laga PSIM vs Arema FC di Stadion Sultan Agung Bantul dihadiri 8.618 suporter atau 57,45% dari kapasitas.

Sementara duel panas Persijap vs Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini mencatat 96,61% kapasitas terisi atau sekitar 8.212 penonton.

Tingginya antusiasme ini wajar, mengingat kedua tim sudah lama tak mencicipi atmosfer kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.