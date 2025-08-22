PSM Makassar Belum Pernah Menang di Padang, Tavares Pasang Kuda-Kuda

jateng.jpnn.com, PADANG - Semen Padang FC sedang on fire menjelang duel panas kontra PSM Makassar di Pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.

Laga ini digelar sore ini, Jumat (22/8), di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Motivasi Kabau Sirah sedang melambung tinggi seusai menumbangkan tim kuat Dewa United dengan skor 2-0 pada pekan lalu.

Catatan sejarah pun mendukung. PSM nyatanya sulit menang di kandang Semen Padang. Musim lalu saja Juku Eja hanya bisa pulang dengan hasil imbang.

Pelatih PSM Bernardo Tavares mengakui pihaknya datang dengan kewaspadaan ekstra.

“Mereka pasti dalam motivasi tinggi. Apalagi kami lebih banyak melakukan perjalanan sebelum laga ini,” ujar Tavares di sesi prematch press conference.

Tavares juga tak sungkan memuji materi pemain Semen Padang, baik lokal maupun asing. Dia bahkan sempat menargetkan Pedro Matos sebelum akhirnya gelandang Brasil itu memilih bergabung dengan Semen Padang.

“Dari segi permainan, Semen Padang meningkat. Mereka merekrut pemain bagus, saya cukup terkejut. Contohnya Pedro Matos yang tadinya saya coba datangkan,” ungkap pelatih asal Portugal tersebut.

Dengan tren positif Kabau Sirah dan kutukan Stadion Haji Agus Salim yang terus membayangi, duel Semen Padang vs PSM dipastikan bakal panas sore ini. (jpnn)