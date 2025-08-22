Liverpool Diterpa Kabar Buruk, Frimpong Absen Hingga Akhir September

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool FC mendapat kabar buruk di awal musim Liga Inggris. Bek kanan anyar mereka, Jeremie Frimpong, dipastikan menepi hingga jeda internasional September akibat cedera hamstring.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi Frimpong tak bisa dimainkan setelah cedera yang dialaminya saat debut melawan Bournemouth pekan lalu.

“Tim medis meminta saya menariknya keluar, dan itu keputusan tepat. Kalau tidak, cederanya bisa lebih parah,” kata Slot dalam konferensi pers menjelang duel kontra Newcastle, Kamis (21/8).

Baca Juga: Alexander Isak Makin Dekat Bergabung Liverpool

Frimpong sejatinya tampil impresif di laga debutnya sebelum ditarik keluar pada menit ke-60. Namun hasil pemeriksaan memastikan sang pemain harus absen di laga-laga penting, termasuk saat melawan Newcastle (26/8) dan Arsenal (31/8).

Eks Bayer Leverkusen itu baru diprediksi comeback pertengahan September, tepatnya saat Liverpool bertandang ke Burnley (14/9) atau paling lambat di derby Merseyside kontra Everton (20/9).

Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi Liverpool. Pasalnya, opsi pelapis di sektor kanan juga belum sepenuhnya fit. Conor Bradley baru kembali berlatih seusai cedera, sementara Joe Gomez masih berkutat dengan masalah Achilles.

Situasi darurat ini membuat Arne Slot kemungkinan besar harus melakukan eksperimen, termasuk memainkan gelandang seperti Wataru Endo atau Dominik Szoboszlai di posisi bek kanan.

Liverpool sendiri menghadapi jadwal padat pada September, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, sehingga absennya Frimpong berpotensi mengganggu rotasi tim. (antara/jpnn)