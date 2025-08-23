JPNN.com

Sore Ini, Persis Solo hadapi PSBS Biak, Peter de Roo: Target Utama Kami Hanya Menang!

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 10:38 WIB
Sore Ini, Persis Solo hadapi PSBS Biak, Peter de Roo: Target Utama Kami Hanya Menang!
Pelatih Persis Solo Peter de Roo. Foto: I.League

jateng.jpnn.com, SLEMAN - Persis Solo bertekad bangkit setelah pekan lalu dipermalukan Persija Jakarta di kandang sendiri. Laskar Sambernyawa akan menantang PSBS Biak pada pekan ketiga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (23/8) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persis Solo Peter de Roo menegaskan timnya datang dengan misi meraih hasil positif. Kekalahan dari Macan Kemayoran dijadikan pelecut semangat bagi tim kebanggaan Pasoepati itu.

"Para penggawa akan terpacu karena ingin membalas hasil buruk pada laga kandang kemarin," ujar pelatih asal Belanda tersebut, Jumat (22/8).

De Roo menyebut kekalahan di Stadion Manahan tak sepenuhnya mencerminkan permainan Persis. Analisis sudah dilakukan, dan pembenahan pun dijalankan agar kesalahan yang sama tidak terulang.

"Secara individu dan grup, kami ingin membuktikan bahwa kami mampu," tegasnya.

Terkait strategi, De Roo tidak akan melakukan perubahan besar. Meski ada sedikit penyesuaian karena absennya sejumlah pemain, filosofi permainan agresif dan kreatif khas Persis tetap jadi pegangan.

"Mungkin secara susunan nama tidak akan sama, tetapi kami akan tetap bermain sesuai filosofi Persis yang agresif ketika kehilangan bola, bermain kreatif, dan berusaha mengontrol penguasaan bola," jelasnya.

Namun De Roo menegaskan penguasaan bola bukan tujuan utama. "Yang pasti, target kami bukan sekadar dominasi bola, tetapi menang," katanya menambahkan.

Persis Solo bertekad bangkit setelah pekan lalu dipermalukan Persija Jakarta di kandang sendiri.
Sumber antara
