Persijap Jepara Bidik Poin di Kandang Borneo FC

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah sukses menumbangkan Persib Bandung di pekan ke-2 BRI Super League 2025/26.

Kini, fokus Laskar Kalinyamat sepenuhnya tertuju pada laga tandang kontra Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Minggu (24/8) sore.

Pelatih Persijap Mario Lemos menegaskan anak asuhnya masih dalam tahap pemulihan seusai laga intens melawan Persib. Namun, dia memastikan tim siap tampil habis-habisan demi membawa pulang poin dari Samarinda.

“Para pemain masih dalam proses recovery. Kami harus bekerja lebih keras lagi karena masih jauh dari posisi yang kami inginkan. Kalau mau bawa pulang poin, kami harus mainkan sepak bola terbaik kami,” ujar Lemos, Sabtu (23/8).

Sebagai tim promosi, Persijap tampil mengejutkan di awal musim. Dari dua laga, mereka sudah mengoleksi empat poin hasil sekali imbang dan sekali menang. Hasil itu menempatkan mereka di posisi kelima klasemen sementara.

Namun, ada catatan yang perlu diperhatikan. Dari dua pertandingan, Persijap sudah mengantongi 10 kartu kuning. Hal itu tak lepas dari gaya main high pressure dan fighting spirit tinggi yang mereka terapkan.

Meski demikian, semangat juang Persijap justru jadi modal berharga menghadapi Borneo FC yang dikenal tangguh di kandang. (jpnn)