Pelatih Persib Bicara soal Kekuatan PSIM: Tak Bisa Diremehkan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai PSIM Yogyakarta bukan lawan enteng meski berstatus tim promosi. Kedua tim akan bentrok pada pekan ketiga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8) sore.

Bojan menyebut PSIM dihuni pemain-pemain berpengalaman yang bisa memberi ancaman serius.

“Mereka merekrut beberapa pemain berpengalaman seperti Ze Valente, (Nermin) Haljeta, dan (Pulga) Vidal. Jika diberi ruang, mereka bisa sangat berbahaya,” ujar Bojan, Sabtu (23/8).

Pelatih asal Kroasia itu menambahkan Laskar Mataram punya catatan positif saat tampil di kandang. Hingga kini PSIM belum terkalahkan di Stadion Sultan Agung.

“Di kandang mereka cukup bagus dan percaya diri. Jadi kami harus benar-benar fokus agar bisa membawa pulang hasil positif,” katanya.

Persib sendiri sedang mengusung misi bangkit setelah pekan lalu tumbang 1-2 di markas Persijap Jepara. Hasil itu membuat Maung Bandung tertahan di peringkat kesembilan klasemen sementara dengan tiga poin dari dua laga.

Selain itu, Persib juga menargetkan kemenangan perdana di laga tandang musim ini. Sejauh ini, satu-satunya kemenangan mereka diraih saat menjamu Semen Padang pada pekan pertama. (antara/jpnn)