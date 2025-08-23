Rasa Kagum Pelatih Newcastle United Terhadap Hugo Ekitike Tak Bisa Disembunyikan

JPNN.com

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 14:30 WIB
Striker baru Liverpool Hugo Ekitike saat menonton langsung latihan terbuka The Reds di Stadion Kai Tak, Hong Kong, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/X/Liverpool)

jateng.jpnn.com, NEWCASTLE - Pelatih Newcastle United Eddie Howe blak-blakan mengaku kagum kepada penyerang anyar Liverpool Hugo Ekitike.

Howe menyebut sudah lama memantau Ekitike sejak sang bomber masih jadi incaran The Magpies. Kini, striker 22 tahun asal Prancis itu justru bersinar bersama The Reds.

“Tidak diragukan lagi saya sangat menyukai Hugo dan sudah lama memperhatikannya,” ujar Howe, dikutip dari laman resmi Premier League, Sabtu (23/8).

Ekitike memang tengah on fire. Dalam dua laga perdana bersama Liverpool, eks PSG itu sudah mengoleksi dua gol dan satu assist. Dia bahkan langsung mencetak gol debut di ajang Community Shield kontra Crystal Palace, lalu menambah gol serta assist kala The Reds menggasak Bournemouth 4-2 di pekan pembuka Liga Inggris.

Menurut Howe, Ekitike adalah tipikal striker komplet. “Dia cerdas, punya pergerakan bagus, kuat di udara, dan bisa mencetak gol dengan kedua kaki. Itu membuatnya berbahaya di kotak penalti,” kata pelatih asal Inggris itu.

Tak heran, duel di St. James’ Park, Selasa (26/8) dini hari WIB, bakal jadi ujian berat buat barisan belakang Newcastle.

Howe menegaskan timnya harus ekstra waspada. “Tugas kami adalah membuatnya tetap tenang. Dia akan jadi ancaman besar musim ini,” tegasnya.

Meski Newcastle sukses menumbangkan Liverpool di final Piala Liga musim lalu, The Magpies punya catatan buruk di Premier League.

Sumber antara
