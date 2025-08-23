Drama Alexander Isak tak Kunjung Usai, Pelatih Newcastle United Pusing

jateng.jpnn.com, NEWCASTLE - Pelatih Newcastle United Eddie Howe buka suara soal kisruh masa depan Alexander Isak yang bikin The Magpies pusing tujuh keliling.

Dalam jumpa pers menjelang laga big match melawan Liverpool, Howe menegaskan situasi ini merugikan klub.

“Saya bukan peramal, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, jelas ini situasi yang tak menguntungkan, saya rasa kami tak bisa keluar dari masalah ini sebagai pemenang,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Premier League, Sabtu (23/8).

Seperti diketahui, Isak ngotot ingin hengkang dari St. James’ Park. Liverpool bahkan disebut sudah menawar £120 juta (sekitar Rp2,6 triliun), tetapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Newcastle. Klub menegaskan striker asal Swedia itu tidak dijual.

Drama makin panas ketika Isak, yang biasanya bungkam, akhirnya bicara blak-blakan lewat Instagram. Dia menuding manajemen Newcastle ingkar janji.

“Ketika janji dilanggar dan kepercayaan hilang, hubungan tidak bisa dilanjutkan,” tulisnya.

Alhasil, Isak kembali dicoret dari skuad jelang laga melawan Liverpool, Selasa (26/8) dini hari WIB. Meski begitu, Howe menegaskan pintu tetap terbuka untuk bomber andalannya itu.

“Tentu saja saya ingin dia kembali. Dia pemain kami, masih terikat kontrak, dan harapan saya Isak akan segera kembali mengenakan jersei Newcastle,” kata Howe.