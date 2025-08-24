Manchester United Kembali Terbuka untuk Dijual, Glazer Bisa Aktifkan Klausa Khusus

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Spekulasi kepemilikan Manchester United kembali mencuat. Klub raksasa Premier League itu kini secara teknis tersedia untuk dijual, menyusul aktifnya salah satu klausul penting dalam kesepakatan antara Sir Jim Ratcliffe dan keluarga Glazer bulan ini.

Klausul tersebut dikenal dengan nama drag-along clause. Dalam dunia bisnis, aturan ini memungkinkan pemegang saham mayoritas—dalam hal ini keluarga Glazer—untuk menjual seluruh saham klub kepada pihak ketiga sekaligus memaksa pemegang saham lain, termasuk Ratcliffe lewat perusahaannya INEOS, ikut melepas kepemilikan.

Mengutip Manchester Evening News, ketentuan ini resmi berlaku setelah 18 bulan sejak Ratcliffe merampungkan investasinya pada Februari 2024.

Artinya, per Agustus 2025, Glazer berhak mengaktifkan opsi tersebut asalkan ada tawaran minimal 33 dolar AS per lembar saham—harga yang sama saat Ratcliffe membeli 27,7 persen saham awal klub.

Meski begitu, Ratcliffe tidak sepenuhnya kehilangan kuasa. Dia tetap punya hak menyamai tawaran dari pihak luar agar bisa mempertahankan sahamnya. Selain itu, keputusan penjualan juga harus mendapat lampu hijau dari dewan klub, di mana INEOS turut memiliki kursi.

Sejak pertama masuk, Ratcliffe sudah meningkatkan kepemilikannya menjadi 28,94 persen pada akhir 2024 setelah menggelontorkan dana tambahan 79,3 juta pound. Total investasinya mencapai 223 juta pound, termasuk untuk membiayai pembaruan fasilitas latihan Carrington yang baru saja diresmikan.

“Manchester United adalah klub sepak bola terbesar di dunia. Identitas global klub menuntut adanya fasilitas kelas dunia,” tegas Ratcliffe dalam peresmian Carrington.

Menariknya, hubungan Ratcliffe dengan keluarga Glazer terbilang harmonis. Avram Glazer beberapa kali terlihat duduk bersamanya di stadion, sementara Ratcliffe menyebut keluarga Glazer sebagai mitra jujur dan berdedikasi, berbanding terbalik dengan kekecewaan banyak fan yang selama ini menentang kepemilikan keluarga tersebut.