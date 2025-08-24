Persijap Jepara Datang dengan Semangat Membara, Borneo FC Patut Waspada

jateng.jpnn.com, SAMARINDA - Persijap Jepara datang dengan semangat membara menjelang laga pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu bakal menantang tuan rumah Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Minggu (24/8) sore pukul 15.30 WIB.

Misi Persijap adalah merusak rekor sempurna Pesut Etam yang belum pernah kalah maupun kebobolan dalam dua laga awal. Borneo sebelumnya membukukan kemenangan 1-0 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC dan PSBS Biak.

“Persiapan kami sangat baik. Borneo tim yang bagus, mereka selalu menang di dua laga awal. Tidak akan mudah, tapi kami berjuang keras untuk dapat poin di sini,” kata pelatih Persijap Mario Lemos, saat konferensi pers pra-pertandingan.

Rasa percaya diri Laskar Kalinyamat makin meninggi seusai menumbangkan Persib Bandung di pekan ke-2.

“Kemenangan lawan Persib itu spesial dan memberi kepercayaan diri bagus. Memang kompetisi masih panjang, tapi hasil itu berarti banyak bagi tim,” lanjut pelatih asal Portugal tersebut.

Meski mengakui pertahanan Borneo sangat solid, Lemos menegaskan anak asuhnya tak akan bermain pasif.

“Sepak bola soal mencetak gol. Walau kami tim promosi, kami akan menyerang, bukan hanya bertahan,” tegasnya.