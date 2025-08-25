Hasil Lengkap Pekan ke-3 BRI Super League: Persis Solo Imbang, Persijap Tumbang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BRI Super League 2025/26 memasuki pekan ketiga dan sejumlah kejutan mewarnai laga yang digelar pada 22–24 Agustus 2025.

Dewa United Banten FC akhirnya pecah telur seusai meraih kemenangan perdana musim ini. Bermain di Banten International Stadium, Dewa United menggilas Persik Kediri dengan skor 3-1.

Namun, kabar kurang menggembirakan datang dari ibu kota. Persija Jakarta yang baru saja meraih kemenangan di pekan lalu, harus puas ditahan imbang Malut United FC 1-1 di Jakarta International Stadium.

Hujan gol terjadi di Surabaya. Persebaya tampil beringas saat melumat Bali United dengan skor 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda makin perkasa di awal musim. Pesut Etam sukses mengalahkan tim promosi Persijap Jepara 3-1 di Stadion Segiri. Hasil ini membuat Borneo FC kokoh di puncak klasemen dengan poin sempurna, sembilan dari tiga laga.

Juara bertahan Persib Bandung kembali tampil melempem. Bertandang ke markas PSIM Yogyakarta, Maung Bandung hanya mampu bermain imbang 1-1. Dari tiga laga, Persib baru mengoleksi empat poin. (Jpnn)

Hasil Lengkap Pekan ke-3 BRI Super League 2025/26:

Jumat, 22 Agustus 2025