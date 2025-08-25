Pelatih Persijap Jepara Ungkap Penyebab Kekalahan Timnya dari Borneo FC

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 13:25 WIB
Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Ambisi Persijap Jepara untuk menghentikan tren sempurna Borneo FC Samarinda di pekan ke-3 BRI Super League 2025/26 kandas.

Bermain di Stadion Segiri, Minggu (24/8), Laskar Kalinyamat tumbang 1-3 dari tuan rumah Pesut Etam.

Tiga gol Borneo FC dicetak Vinicius Silva (24’, 76’) dan Ezequiel Peralta (45’). Persijap hanya mampu membalas lewat Dicky Kurniawan (74’).

Hasil ini membuat Persijap gagal melanjutkan kejutan manis seusai menumbangkan Persib Bandung pekan lalu.

Pelatih Persijap Mario Lemos tak menampik Borneo FC tampil lebih solid dan berpengalaman.

“Sebenarnya kami punya banyak peluang, tetapi kurang pengalaman menghadapi situasi di lapangan. Borneo lebih disiplin dan punya organisasi pertahanan bagus,” ujarnya, Senin (25/8).

Pelatih asal Portugal itu juga mengakui fokus pemainnya menurun di babak kedua.

“Borneo punya banyak pemain berkualitas. Sementara kami, ketika diserang, ada pemain yang tidak disiplin sehingga kebobolan,” tambahnya.

