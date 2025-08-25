PSIS Semarang Datangkan Bek Asal Montenegro, Siapa Dia?

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 14:55 WIB
PSIS Semarang terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan skuad menatap Championship 2025/26. Foto: diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan skuad menatap Championship 2025/26.

Setelah merekrut striker asing Camilo Sanchez, kini Laskar Mahesa Jenar kembali menghadirkan amunisi baru di lini belakang.

Adalah Marko Ivanovic, bek jangkung asal Montenegro dengan tinggi badan 1,94 meter, yang resmi dipinang PSIS.

Pemain berusia 30 tahun itu sudah menuntaskan rangkaian medical dan physical test sebelum akhirnya teken kontrak bersama manajemen Mahesa Jenar.

“Ivanovic pemain pengalaman yang tangguh dan punya komitmen tinggi. Saya harap para pemain muda kita bisa meniru effort yang dia tunjukkan,” ujar pelatih kepala PSIS Kahudi Wahyu, Senin (25/8).

Nama Ivanovic sejatinya sudah tak asing di kancah sepak bola Indonesia.

Musim lalu, dia sempat membela Gresik United di Liga 2 paruh musim kedua dan mencatatkan 9 penampilan.

Sebelum itu, perjalanan karier Ivanovic cukup berwarna. Di Asia, dia pernah mencicipi atmosfer liga di Bhutan, Nepal, Kamboja, hingga Maladewa. Sedangkan di Eropa, sang bek sempat memperkuat klub di Montenegro, Lithuania, Swedia, dan Malta.

