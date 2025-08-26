Thom Haye Tanpa Klub, Sumardji Tetap Tenang

jateng.jpnn.com - Manajer Timnas Indonesia Sumardji menegaskan tidak ada kekhawatiran soal kebugaran Thom Haye, meski gelandang 30 tahun itu masih berstatus tanpa klub.

Thom Haye menjadi satu-satunya pemain tanpa klub dari total 27 nama yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk FIFA Match Day di Surabaya, September 2025.

“Saya kira kalau berkaitan dengan performa pemain, mereka tetap aktif berlatih mandiri. Jadi saya kira tidak ada masalah,” kata Sumardji beberapa waktu lalu.

Haye terakhir membela Almere City di Liga Belanda musim lalu, dengan catatan 30 laga dan dua assist, sebelum kontraknya habis pada Juli 2025.

Skuad Garuda dijadwalkan berkumpul di Surabaya mulai 1 September. Sumardji menyebut momen itu bakal jadi ajang cek kondisi terkini semua pemain, termasuk Haye.

“Tujuannya memang dipanggil lebih awal, supaya segera bisa meningkatkan performanya. Begitu kumpul tanggal 1, langsung latihan bersama. Nah, itu kesempatan kami untuk menilai,” jelasnya.

Indonesia awalnya dijadwalkan menghadapi Kuwait (5/9) dan Lebanon (8/9) di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Kuwait batal, dan hingga kini lawan pengganti belum diputuskan.

Sementara itu, masa depan Haye masih penuh spekulasi. Rumor sempat mengaitkannya dengan Persib Bandung. Namun, pelatih Persib Bojan Hodak menepis kabar tersebut.