BRI Super League: Borneo FC Kokoh di Puncak, Persija Paling Produktif

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ketiga BRI Super League 2025/26 telah usai. Dari 18 kontestan, ada enam tim yang masih menjaga rapor tak terkalahkan.

Laga Madura United vs Persita Tangerang menutup pekan ketiga, Minggu (25/8). Laskar Benteng Viola akhirnya pecah telur, meraih poin pertamanya sekaligus mencetak gol perdana musim ini usai dua kali kalah tanpa mencetak gol.

Di papan atas, Borneo FC Samarinda tampil paling garang. Pesut Etam menyapu bersih tiga kemenangan, yakni atas Bhayangkara Presisi Lampung FC (1-0), PSBS Biak (1-0), dan Persijap Jepara (3-1). Jika ditotal dengan musim lalu, Borneo kini tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir (8 menang, 3 imbang).

Persija Jakarta membuntuti dengan tujuh poin hasil dua menang dan sekali imbang. Macan Kemayoran produktif mencetak gol dengan delapan kali sejauh ini, serta baru kebobolan sekali, sama dengan Borneo. Catatan ini membuat mereka dijagokan jadi kandidat kuat juara musim ini.

Arema FC dan Malut United juga belum tersentuh kekalahan. Bedanya, lini belakang Malut masih rapuh setelah kebobolan lima kali, meski lini depan tajam lewat David da Silva cs.

Sementara itu, tim promosi PSIM Yogyakarta ikut memberi kejutan. Laskar Mataram sukses mengoleksi lima poin dari satu kemenangan dan dua imbang.

PSM Makassar juga masuk daftar tim tak terkalahkan, meski belum pernah menang. Juku Eja selalu bermain imbang 1-1 dalam tiga laga awal musim ini.

Enam tim tersebut kini jadi sorotan awal BRI Super League 2025/26, sementara klub-klub lain masih harus kerja ekstra menjaga konsistensi. (jpnn)