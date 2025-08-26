Rio Ngumoha Cetak Sejarah, Jadi Pencetak Gol Termuda Liverpool

jateng.jpnn.com, NEWCASTLE - Wonderkid Rio Ngumoha menorehkan sejarah bersama Liverpool. Dia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub setelah menggetarkan gawang Newcastle United di St. James’ Park, Selasa (26/8) dini hari WIB.

Ngumoha, yang baru berusia 16 tahun 361 hari, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-96. Hanya empat menit berselang, dia menuntaskan umpan Mohamed Salah menjadi gol dramatis penentu kemenangan 3-2 Liverpool pada menit ke-100.

Gol itu memecahkan rekor lama milik Ben Woodburn (17 tahun 45 hari) yang bertahan sejak 2016. “Momen yang luar biasa, dia menunjukkan ketenangan luar biasa di usia semuda itu,” tulis laman resmi Liverpool.

Dalam laga tersebut, Liverpool sempat unggul lewat Ryan Gravenberch dan Hugo Ekitike. Namun, meski bermain dengan 10 orang setelah Anthony Gordon dikartu merah, Newcastle United mampu menyamakan kedudukan 2-2 pada menit ke-88. Hingga akhirnya, Ngumoha jadi penentu dengan gol bersejarahnya.

Bakat besar Ngumoha sebenarnya sudah tercium sejak bergabung dengan Liverpool dari akademi Chelsea pada September 2024.

Dia bersinar di pramusim dengan torehan dua gol dan dua assist, serta sempat memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang menjadi starter di Piala FA (16 tahun 135 hari) pada Januari 2025.

Dengan gol perdananya ini, Ngumoha tak hanya jadi pencetak gol termuda Liverpool, tetapi juga masuk daftar pencetak gol termuda Liga Inggris, di bawah James Vaughan, James Milner, dan Wayne Rooney. (antara/jpnn)