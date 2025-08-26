Rasmus Hojlund Selangkah Lagi Tinggalkan Man United, Merapat ke Napoli?

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Masa depan Rasmus Hojlund di Manchester United tampaknya akan segera berakhir. Striker asal Denmark itu disebut berada di tahap akhir untuk dipinjamkan ke Napoli dengan opsi transfer permanen.

Kabar ini disampaikan jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano, Senin (25/8). Dia melaporkan bahwa kesepakatan antara kedua klub sudah hampir rampung. Napoli kini tinggal merampungkan detail kesepakatan pribadi dengan Rasmus Hojlund.

Pelatih MU Ruben Amorim memang tidak memasukkan Hojlund dalam rencananya musim ini. Buktinya, sang striker absen dalam dua laga perdana Setan Merah di Premier League melawan Fulham dan Arsenal.

Hojlund sendiri belum tampil meyakinkan sejak didatangkan dari Atalanta. Musim lalu, dia hanya mencetak empat gol di Premier League. Situasi ini membuat United mendatangkan Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee yang kini jadi pilihan utama di lini depan.

Jika mampu tampil tajam bersama Napoli, peminjaman ini berpotensi jadi perpisahan permanen Hojlund dengan MU.

Di sisi lain, Napoli tengah mencari striker baru setelah Romelu Lukaku menderita cedera panjang. Kondisi itu membuat Partenopei bergerak cepat di bursa transfer untuk mendatangkan pengganti, dan Hojlund muncul sebagai opsi terdepan.

Dengan bursa transfer yang segera ditutup, finalisasi transfer Hojlund ke Napoli diyakini akan selesai dalam beberapa hari mendatang. (antara/jpnn)