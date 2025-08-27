Jadwal Pekan ke-4 Super League: Persijap Hadapi Arema FC, Persis Solo Dijamu Bhayangkara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan keempat BRI Super League 2025/26 bakal dibuka dengan sederet laga menarik mulai Jumat (29/8). Salah satu laga menarik, yakni Dewa United Banten FC yang menjamu Persija Jakarta di Banten International Stadium, Serang.

Pertandingan yang digelar pada Jumat (29/8) pukul 19.00 WIB itu diprediksi berjalan panas. Dewa United datang dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan perdana di pekan ketiga, sementara Persija bertekad kembali ke jalur tiga poin seusai hanya bermain imbang di laga terakhir.

Sebelum duel big match itu, ada dua laga lain di hari yang sama. Bhayangkara Presisi Lampung FC Vs Persis Solo di Stadion PKOR Sumpah Pemuda dan PSBS Biak Vs Persik Kediri di Stadion Maguwoharjo, keduanya kick-off pukul 15.30 WIB.

Lanjut ke Sabtu (30/8), laga pembuka tersaji di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, mempertemukan Persijap Jepara Vs Arema FC. Malam harinya, Bali United Vs Madura United di Gianyar dan Malut United Vs PSIM Yogyakarta di Ternate.

Puncak keseruan hadir pada Minggu (31/8/). PSM Makassar bakal diuji Persebaya Surabaya di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, pukul 15.30 WIB.

Laga big match lainnya mempertemukan Persib Bandung kontra Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kick-off pukul 19.00 WIB, pertandingan ini dipastikan jadi salah satu duel paling ditunggu mengingat kedua tim sama-sama belum terkalahkan sejauh ini.

Di waktu bersamaan, Persita Tangerang juga akan meladeni Semen Padang FC di Indomilk Arena, Tangerang. (jpnn)

Jadwal Lengkap Pekan 4 BRI Super League 2025/26: