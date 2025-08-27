Miliano Jonathans Beberkan Alasannya Pilih Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Miliano Jonathans mengaku sudah berkomunikasi dengan pelatih Patrick Kluivert.

Winger 21 tahun milik FC Utrecht itu menjadi salah satu dari dua pemain keturunan Belanda yang akan segera sah jadi WNI, bersama Mauro Zijlstra.

Keduanya diproyeksikan tampil di FIFA Match Day kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 8 September 2025.

“Saya sudah menelepon Coach Kluivert. Kami membahas gaya bermain dan hal-hal seperti itu. Saya sangat menantikannya dan tidak sabar,” kata Miliano, Selasa (26/8).

Lebih jauh, Miliano mengaku keputusan membela Indonesia bukan sekadar karier, melainkan pilihan hati.

“Ini petualangan baru bagi saya. Saya sudah diskusi dengan orang tua dan orang-orang terdekat. Pada akhirnya, hati saya memilih Indonesia,” tegas pemain kelahiran Arnhem tersebut.

Dia juga bercerita sang ayah sangat bersemangat melihat atmosfer sepak bola Indonesia.

“Ayah saya menonton pertandingan beberapa bulan lalu. Beliau bilang sepak bola di Indonesia sangat dinamis dan tak bisa dibandingkan dengan Belanda. Itu membuat saya semakin penasaran,” ucapnya.