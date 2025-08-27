Profil Dua Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com - Dua pemain muda berbakat asal Belanda, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, segera menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) seusai DPR RI menyetujui proses naturalisasi keduanya pada Rapat Paripurna, Selasa (27/8).

Dengan persetujuan ini, berkas naturalisasi Mauro dan Miliano akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) sebelum akhirnya resmi diambil sumpah menjadi WNI.

PSSI memproyeksikan keduanya memperkuat timnas Indonesia saat menjamu Lebanon pada FIFA Match Day, 8 September 2025, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga itu menjadi satu-satunya agenda skuad Garuda di jendela internasional bulan depan, setelah Kuwait memutuskan mundur dari jadwal 5 September.

Profil Mauro Zijlstra

Mauro Nils Zijlstra lahir di Zaanstad, Belanda, 9 November 2004. Striker berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Bandung.

Karier sepak bolanya dimulai di akademi AZ Alkmaar dan AFC Amsterdam, di mana ia tampil produktif dengan torehan 18 gol dan 11 assist pada musim 2021/2022.

Dia kemudian memperkuat NEC Nijmegen U-21 sebelum direkrut Volendam U-21 pada 2024. Bersama tim ini, Mauro tampil trengginas dengan catatan 17 gol dan tujuh assist dalam semusim, hingga akhirnya dipromosikan ke tim utama Volendam.

Saat ini, Mauro sudah mencicipi ketatnya kompetisi Eredivisie. Ia masuk skuad Volendam pada laga perdana musim ini melawan Heerenveen.