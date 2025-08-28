Setelah Thom Haye, Persib Bandung Kemungkinan Besar Dapatkan Eliano Reijnders

jateng.jpnn.com - Media Belanda De Stentor melaporkan kabar mengejutkan soal masa depan penyerang sayap Timnas Indonesia Eliano Reijnders.

Pemain berusia 24 tahun itu memilih bergabung dengan Persib Bandung pada bursa transfer musim panas ini.

Eliano bahkan absen dalam sesi latihan bersama klub Belanda PEC Zwolle pada Rabu (27/8) pagi waktu setempat. Absennya bukan tanpa alasan, klub memberi izin agar sang winger merampungkan proses kepindahannya ke Indonesia.

Sumber Belanda menyebut Eliano sebenarnya juga diminati klub lain, termasuk Bali United, tetapi tawaran Persib disebut lebih meyakinkan.

Adik kandung gelandang Manchester City Tijjani Reijnders itu sejatinya masih terikat kontrak dengan PEC Zwolle hingga 2027. Namun, kesempatan bermain reguler di bawah arahan pelatih Henry van der Vegt masih sulit didapatkan.

Eliano merupakan produk asli akademi PEC Zwolle sejak 2016. Dia bisa dimainkan di berbagai posisi dan sudah mencatatkan 113 pertandingan bersama tim utama, menyumbang 7 gol dan 7 assist dari total 6.614 menit bermain.

Sementara di level internasional, Eliano telah mengoleksi tiga caps bersama Timnas Indonesia. Debutnya terjadi saat skuad Garuda menghadapi Bahrain pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober 2024.

Kehadiran Eliano membuat Persib kian serius membangun skuad bertabur bintang, setelah sebelumnya sukses merekrut gelandang Timnas Indonesia Thom Haye dan bek Italia Federico Barba. (antara/jpnn)