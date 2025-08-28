Thom Haye Memilih Gabung Persib Bandung, Begini Komentar Ketum PSSI

jateng.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal kepindahan gelandang timnas Indonesia Thom Haye ke Persib Bandung. Menurut Erick, pilihan Haye pulang merumput di tanah air patut diapresiasi.

“Ya sama kalau saya melihat para pemain diaspora kita yang ingin membantu liga Indonesia, ya harus apresiasi,” kata Erick di Jakarta, Rabu (27/8).

Thom Haye resmi diumumkan Persib bersama bek Italia, Federico Barba. Pemain berjuluk The Profesor itu datang ke BRI Super League dengan status bebas transfer seusai kontraknya tidak diperpanjang Almere City.

Musim lalu, gelandang 30 tahun itu tampil 29 kali di Eredivisie Belanda, 25 di antaranya sebagai starter, dan mencatat dua assist. Haye sebelumnya membela sejumlah klub Eropa, mulai dari AZ Alkmaar, Willem II, Lecce, ADO Den Haag, NAC Breda, Heerenveen hingga Almere City.

Persib mengikat Haye dengan kontrak dua tahun. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut perekrutan ini adalah rekomendasi langsung dari pelatih Bojan Hodak.

“Persib menyambut kedatangannya dengan penuh semangat dan mengajak menapaki petualangan baru di Super League dan AFC Champions League 2. Kami percaya kualitas dan pengalamannya akan menjadi tambahan penting,” ujar Adhitia.

Dengan kepindahan ini, Haye menyusul jejak Rafael Struick (Dewa United) dan Jordi Amat (Persija Jakarta) yang lebih dulu berkarier di Liga 1.

Saat ini Persib menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan empat poin dari tiga laga. Maung Bandung akan melakoni partai berat melawan pemuncak klasemen Borneo FC di Stadion GBLA, Minggu (31/8) malam. (antara/jpnn)