Persijap Jepara Vs Arema FC: Laskar Kalinyamat Pernah Dibantai, Kini Saatnya Balas Dendam

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara bakal menjalani laga berat di pekan keempat BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (30/8) pukul 15.30 WIB.

Hantu masa lalu siap menyelimuti Persijap. Maklum, dalam pertemuan terakhir kedua tim, 5 September 2014, Persijap digilas habis 0-8 oleh Singo Edan.

Selisih gol yang bikin kepala pening itu masih jadi catatan kelam sampai sekarang.

Jika ditarik ke belakang, rekor pertemuan keduanya jelas timpang. Dari 17 laga resmi, Arema menang 13 kali, tiga kali imbang, dan Persijap cuma pernah menang sekali. Itu pun dalam laga uji coba 2008.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui timnya masih kalah pengalaman. Apalagi mereka baru saja kembali ke kasta tertinggi setelah 11 tahun absen.

“Banyak pemain kami baru merasakan atmosfer Super League. Kami harus perbaiki ke depannya,” katanya seusai kalah 1-3 dari Borneo FC pekan lalu.

Sebaliknya, Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Hingga pekan ketiga, Singo Edan belum tersentuh kekalahan.