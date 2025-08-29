Chelsea & Man United Dikabarkan Sepakat Transfer Alejandro Garnacho Rp 884 Miliar

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Chelsea dikabarkan memenangkan perburuan panjang untuk pemain sayap muda Argentina Alejandro Garnacho. The Blues dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan rivalnya, Manchester United, untuk transfer sang winger sebelum bursa transfer Premier League ditutup 1 September.

Kabar itu dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano, Jumat (29/8). Nilai transfer disepakati di angka 40 juta pound sterling atau sekitar Rp884 miliar, lebih rendah dari permintaan awal Manchester United yang mencapai 50 juta pound (Rp1,1 triliun).

Negosiasi kedua klub sempat alot, tetapi akhirnya tercapai kata sepakat setelah diskusi intensif. Garnacho sendiri disebut sudah menyetujui kontrak jangka panjang bersama Chelsea hingga 2032.

Pemain berusia 21 tahun tersebut sebenarnya sudah masuk radar Chelsea sejak Januari lalu. Namun tawaran awal gagal terealisasi. Baru pada musim panas ini, kesempatan terbuka lebar usai hubungan Garnacho dengan pelatih MU, Ruben Amorim, retak.

Amorim bahkan secara blak-blakan menyebut Garnacho “ingin tantangan baru dengan kepemimpinan berbeda,” setelah hanya dijadikan cadangan di final Liga Europa melawan Tottenham Hotspur pada Mei 2025.

Meski banyak tawaran berdatangan mulai dari Napoli, Bayern Muenchen, hingga tawaran fantastis dari Arab Saudi, Garnacho menegaskan hanya ingin berseragam Chelsea.

Musim lalu, Garnacho tampil cukup impresif dengan catatan 11 gol dan 10 assist dalam 58 pertandingan. Namun performanya tak mampu mengangkat MU yang finis di peringkat 15 Premier League.

Chelsea, di bawah kendali pelatih Enzo Maresca, melihat Garnacho sebagai tambahan sempurna untuk lini serang. Ia bakal melengkapi skuad muda The Blues yang sudah diperkuat Jamie Gittens, Estevao, Joao Pedro, dan Liam Delap.