Gagal Bawa Fenerbahce Tembus Liga Champions, Jose Mourinho Dipecat

jateng.jpnn.com, TURKI - Klub raksasa Turki Fenerbahce resmi memutus kerja sama dengan pelatih Jose Mourinho. Pengumuman mengejutkan itu disampaikan klub lewat akun media sosial resmi, Jumat (29/8).

"Pelatih tim utama kami, Jose Mourinho, yang menangani tim sejak musim 2024/25, telah resmi berpisah dengan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas segala usahanya dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya," tulis pernyataan Fenerbahce.

Mourinho bergabung dengan Fenerbahce pada 2 Juni 2024 setelah didepak AS Roma. Di musim debutnya, pelatih asal Portugal itu mampu membawa Fenerbahce finis di posisi kedua Liga Super Turki.

Namun, kegagalannya meraih trofi dan lulus ke fase grup Liga Champions menjadi titik balik.

Fenerbahce tersingkir menyakitkan usai kalah agregat 0-1 dari Benfica di babak play-off. Manajemen klub pun kecewa dan mengambil keputusan cepat dengan mendepak Mourinho.

Pemecatan ini menambah daftar pelatih top yang terbuang di Liga Turki awal musim ini. Sebelumnya, Besiktas juga memecat Ole Gunnar Solskjaer setelah gagal meloloskan tim ke Liga Conference.

Kini, karier Mourinho kembali jadi tanda tanya besar. The Special One belum memberikan pernyataan resmi soal masa depannya, namun publik penasaran ke mana langkah berikutnya mantan pelatih Real Madrid, Chelsea, dan Inter Milan itu. (antara/jpnn)