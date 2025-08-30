JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Kerusuhan di DPRD Makassar Bikin Laga PSM Vs Persebaya Ditunda

Kerusuhan di DPRD Makassar Bikin Laga PSM Vs Persebaya Ditunda

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 14:22 WIB
Kerusuhan di DPRD Makassar Bikin Laga PSM Vs Persebaya Ditunda - JPNN.com Jateng
PSM Makassar menjamu Persijap Jepara pada laga perdana BRI Super League 2025/26, Kamis (08/08). Foto: I.League

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Duel pekan keempat BRI Super League 2025 antara PSM Makassar menjamu Persebaya Surabaya resmi ditunda.

Keputusan itu diumumkan lewat akun resmi X @PSM_Makassar mengacu pada Surat ILeague Nomor 1277/LI-COR/VIII/2025 yang ditandatangani Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus.

Surat tersebut menegaskan kondisi keamanan di Kota Makassar tidak kondusif usai kerusuhan di Kantor DPRD, Jumat (29/8) malam.

Baca Juga:

“Mengacu pada surat ILeague Nomor 1277/LI-COR/VIII/2025 ditetapkan bahwa pertandingan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya pada 31 Agustus 2025 ditunda,” tulis pernyataan resmi klub.

Manajemen PSM Makassar juga memastikan soal tiket akan diinformasikan lebih lanjut.

Penundaan ini tak lepas dari kerusuhan di Makassar yang bermula dari aksi solidaritas atas kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta.

Baca Juga:

Namun, situasi berubah anarkis, massa membakar kantor DPRD Makassar hingga menewaskan tiga aparatur sipil negara. (antara/jpnn)

Duel pekan keempat BRI Super League 2025 antara PSM Makassar menjamu Persebaya Surabaya resmi ditunda.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   psm makassar psm psm vs persebaya persebaya super league kerusuhan dprd makassar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU