Kerusuhan di DPRD Makassar Bikin Laga PSM Vs Persebaya Ditunda

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Duel pekan keempat BRI Super League 2025 antara PSM Makassar menjamu Persebaya Surabaya resmi ditunda.

Keputusan itu diumumkan lewat akun resmi X @PSM_Makassar mengacu pada Surat ILeague Nomor 1277/LI-COR/VIII/2025 yang ditandatangani Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus.

Surat tersebut menegaskan kondisi keamanan di Kota Makassar tidak kondusif usai kerusuhan di Kantor DPRD, Jumat (29/8) malam.

“Mengacu pada surat ILeague Nomor 1277/LI-COR/VIII/2025 ditetapkan bahwa pertandingan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya pada 31 Agustus 2025 ditunda,” tulis pernyataan resmi klub.

Manajemen PSM Makassar juga memastikan soal tiket akan diinformasikan lebih lanjut.

Penundaan ini tak lepas dari kerusuhan di Makassar yang bermula dari aksi solidaritas atas kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta.

Namun, situasi berubah anarkis, massa membakar kantor DPRD Makassar hingga menewaskan tiga aparatur sipil negara. (antara/jpnn)