Persijap Jepara Imbang, Diogo Brito Senang

jateng.jpnn.com, JEPARA - Pemain asing Persijap Jepara Diogo Brito memilih berpikir positif meski timnya cuma bermain imbang 0-0 lawan Arema FC di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara, Sabtu (30/8).

Pertandingan pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 itu berlangsung panas dengan dua kartu merah. Betinho (Arema FC) dan Alexis Gomez (Persijap) harus mandi lebih cepat di menit ke-41.

Namun, bagi Brito, ada hal yang bisa dirayakan. Persijap akhirnya sukses mencatat clean sheet perdana musim ini setelah tiga laga sebelumnya selalu kebobolan.

“Menurut saya, kami bermain sangat bagus. Kami tidak kebobolan dan menciptakan banyak peluang. Hanya saja memang belum bisa jadi gol,” kata Brito, Minggu (31/8).

Bek asal Portugal bernomor punggung 26 itu menilai satu poin ini tetap patut disyukuri.

“Yang terpenting kami tidak kebobolan. Tidak menang juga tidak kalah. Kami sudah berjuang untuk menang, tapi hasil ini tetap ada sisi positifnya,” ujarnya.

Pelatih Mario Lemos pun menilai performa Brito makin stabil. Sejak pekan pertama saat melawan PSM Makassar hanya bermain 65 menit, tiga laga berikutnya ia selalu dipercaya tampil penuh 90 menit. (jpnn)