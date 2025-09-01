Eliano Reijnders Gabung Persib Bandung, Harapan Besar Menanti

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akhirnya memperkenalkan amunisi baru di lini belakang. Maung Bandung resmi mengikat bek kanan Timnas Indonesia Eliano Reijnders, dari klub Belanda PEC Zwolle, Minggu (31/8).

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan memastikan Bobotoh akan jatuh hati pada rekrutan anyar tersebut.

“Wilujeng sumping, Eliano. Kami percaya ia bisa segera beradaptasi dengan tim, dengan atmosfer sepak bola Indonesia, dan tentu dengan dukungan luar biasa Bobotoh,” kata Adhitia.

Pemain kelahiran Tampere, Finlandia, 23 Oktober 2000 itu dikontrak Persib selama dua tahun. Usianya masih muda, tapi pengalaman internasionalnya diyakini bakal memperkokoh sisi kanan pertahanan Persib.

Sebelumnya, posisi bek kanan lebih sering diisi Kakang Rudianto setelah Henhen Herdiana dipinjamkan ke Persik Kediri. Hadirnya Eliano membuat persaingan semakin ketat.

Manajemen Persib menaruh harapan besar. “Dengan usianya yang masih muda, kontribusi Eliano sangat diharapkan untuk membangun prestasi klub pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Asia,” ujar Adhitia.

Menariknya, Eliano adalah adik kandung Tijani Reijnders yang kini berseragam Manchester City. Eliano sendiri memilih kewarganegaraan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku.

Karier profesionalnya dimulai bersama PEC Zwolle sejak 2018, sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht (2022-2023), lalu kembali ke Zwolle sebelum akhirnya berlabuh ke Bandung musim 2025/26. (jpnn)