Akhirnya Alexander Isak Berlabuh ke Liverpool

Senin, 01 September 2025 – 10:20 WIB
Alexander Isak dikabarkan akan segera diperkenalkan Liverpool. Foto: X/@fabrizioromano

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool benar-benar gila belanja. Klub berjuluk The Reds itu dikabarkan siap memecahkan rekor transfer Liga Inggris dengan memboyong penyerang Newcastle United Alexander Isak senilai 130 juta poundsterling atau sekitar Rp2,8 triliun.

Kabar ini diungkap jurnalis transfer asal Italia Fabrizio Romano, Senin (1/9).

Isak disebut sudah dalam perjalanan menuju Liverpool untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang.

Rekor transfer sebelumnya juga milik Liverpool saat mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan mahar 108 juta poundsterling (Rp2,3 triliun).

Isak sendiri sudah lama ingin hengkang dari Newcastle.

Striker 25 tahun asal Swedia itu bahkan absen di pramusim dan memilih berlatih bersama mantan klubnya, Real Sociedad.

Musim lalu, Isak tampil gemilang dengan torehan 27 gol dan enam assist dari 42 pertandingan di semua ajang. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
